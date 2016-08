Historisch fascistisch manifest over Mussolini geeft geheimen prijs

Door: redactie

1/09/16 - 00u13 Bron: BBC News

Benito Mussolini © ap.

Een reconstructie van een tekst die verborgen zit onder een obelisk in Rome werpt een nieuw licht op het fascisme ten tijde van Benito Mussolini en de manier waarop het regime wilde gezien worden door toekomstige generaties.

De Latijnse tekst is neergeschreven op een stuk perkament dat samen met gouden munten onder de Mussolini-obelisk in het Foro Italico-sportcomplex in Rome begraven ligt. De tekst is een lofzang over de opkomst van het fascisme en de verwezenlijkingen van Mussolini en werd onder het monument geplaatst bij de oprichting ervan in 1932.

Geïnspireerd door het Romeinse rijk Betina Reitz-Joosse en Han Lamers, twee historici, deden de ontdekking. Zij zijn de eersten die de Codex Fori Mussolini vertalen en bestuderen. Op basis van drie bronnen die ze vonden in bibliotheken en archieven in Rome, stelde het duo een versie van de tekst samen die volgens hen overeen komt met het origineel, dat buiten bereik ligt in de obelisk.



"De tekst was niet bestemd voor tijdgenoten," vertelt Reitz-Joosse, die werkt aan de universiteit van Groningen, aan de BBC. "De obelisk was een groot spektakel, maar over het bestaan van de tekst werd met geen woord gerept. Die was bestemd voor een publiek in de verre toekomst. In die tijd hadden de fascisten een reeks archeologische ontdekkingen gedaan die dateerden uit het Romeinse rijk. Terwijl ze de ruïnes opgroeven, dachten ze na over de creatie van hun eigen vertelling over hun daden voor toekomstige generaties."

Wat staat er in de tekst? De tekst van 1200 woorden werd geschreven door Aurelio Giuseppe Amatucci en bestaat uit drie delen.



Het eerste deel is een algemene geschiedenis van de verwezenlijkingen van het fascisme en de opkomst van Mussolini. Het beschrijft hoe Italië na de Eerste Wereldoorlog op de rand van de afgrond stond, maar gered werd door Mussolini "dankzij zijn bovenmenselijk inzicht en vastberadenheid," vertelt dr. Lamers, die werkzaam is aan de K.U. Leuven. "De tekst stelt Mussolini voor als een soort van nieuwe Romeinse Keizer, maar ook, door het gebruik van bijbelse taal, als de redder van het Italiaanse volk."



Het tweede deel behandelt de fascistische jeugdorganisatie Opera Nazionale Balilla en de fascistische programma's voor de jeugd. Het derde deel behandelt de bouw van het Foro Italico - toen gekend als het Foro Mussolini - en de oprichting van de zuil.