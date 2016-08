Van orka's en aapjes tot vulkaanuitbarstingen: deze beelden zijn in de running voor de titel van natuurfoto van het jaar

Koen Van De Sype

1/09/16 - 00u09 Bron: The Independent, Natural History Museum

© Audun Rikardsen.

50.000 inzendingen van over de hele wereld waren er dit keer en daaruit heeft het Natural History Museum in Londen er 100 gekozen die dit najaar meedingen naar de titel van beste natuurfoto van het jaar. De thema's lopen uiteen van orka's, aapjes en schattige vossen tot een woeste vulkaanuitbarsting.

Het is al de 53ste keer dat de jaarlijkse wedstrijd voor natuurfotografen wordt uitgeschreven. Iedereen mag meedoen, van professionele fotografen tot liefhebbers. Een jury van internationale experten zal het winnende beeld kiezen, gebaseerd op creativiteit, originaliteit en techniek. In oktober zullen we weten wie de winnaar is. Alvast een voorsmaakje.