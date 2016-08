Man reageert op geniale wijze op boerkinidiscussie: "We zouden beter het maatpak bannen"

Koen Van De Sype

31/08/16 - 22u41 Bron: The Guardian

Een lezersreactie in de Britse krant The Guardian gaat de wereld rond nadat een vrouw die deelde via Twitter met de boodschap: "Ik mag je wel Henry, je bent ok". In de reactie suggereert een zekere Henry Stewart om in plaats van de boerkini het maatpak te bannen. "Want mannen in maatpak hebben mij al veel meer kwaad berokkend dan vrouwen in boerka", klinkt het.