Parlement Gabon in brand gestoken na bekendmaking verkiezingsuitslag

Door: redactie

31/08/16 - 21u15 Bron: Belga

© afp.

Gabon In het West-Afrikaanse land Gabon is het vanavond onrustig sinds bekend is gemaakt dat Ali Bongo Ondimba zichzelf mag opvolgen als president. In de hoofdstad Libreville zijn rellen uitgebroken, waarbij ook het parlementsgebouw in brand is gestoken.

In #Gabon, heavy confrontation between police & people after election results show long time ruler #Bongo victory pic.twitter.com/1DPUxLIa6d — Alhagie Jobe (@freejobe39) Clashes erupt in #Gabon after Bongo re-election announced. Photos @mlongari pic.twitter.com/230TUzzosd — AFP Photo Department (@AFPphoto) Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Ali Bongo Ondimba vandaag uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Maar zijn tegenstrever Jean Ping, die zichzelf eerder deze week al tot winnaar uitriep, verwerpt het resultaat. De familie van Ondimba is al 49 jaar aan de macht in het land.



Ondimbo kreeg 49,80 procent van de stemmen, Ping 48,23 procent. Er was een opkomst van 59,46 procent, volgens de resultaten die werden bekendgemaakt door minister van Binnenlandse Zaken Pacome Moubelet Boubeya.



Na de bekendmaking van de uitslag waren mensen in Libreville op straat gekomen om het vertrek van Ondimba te eisen. Maar er braken rellen uit nadat de manifestanten naar de hoofdzetel van de kiescommissie trokken. Ze werden daar uiteengedreven door de ordetroepen, die ook gebruik maakten van traangas. © afp.

Rookpluimen Verschillende getuigen melden ook dat het parlementsgebouw in brand is gestoken door manifestanten. Op beelden van het persagentschap AFP is te zien dat er dikke rookpluimen boven de stad hangen.



Het leger en de oproerpolitie hebben intussen met waterkanonnen en gepantserde voertuigen enkele belangrijke verkeersassen in de hoofdstad afgezet.



Daarnaast zijn ook in Port-Gentil, de op een na grootste stad van het land, mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de pas verkozen president. Er zijn nog geen berichten over rellen in die stad.