Medewerkers Coca-Cola vinden 370kg coke in frisdrank

Door: redactie

31/08/16 - 20u56 Bron: Bloomberg, IBT

© photo news.

Het personeel van een Coca-Colafabriek in het zuiden van Frankrijk heeft tussen een lading frisdrank 370 kilogram gesmokkelde cocaïne aangetroffen. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 50 miljoen euro.

De grote vondst werd gedaan in een fabriek in het stadje Signes, waar concentraten voor verschillende frisdranken worden geproduceerd. De drugs zaten verstopt in een container met sinaasappelsap uit Costa Rica.



"Toen ze [de verpakking] openden, ontdekte het personeel dat er zakken met cocaïne in verstopt zaten", vertelt een woordvoerder van de fabriek. De medewerkers contacteerden meteen de politie, die de drugs in beslag nam. Vandaag startten de autoriteiten een onderzoek.



Jean-Denis Malgras, directeur van de fabriek, noemt de vondst "een erg onaangename verrassing". Het personeel van de fabriek wordt voorlopig niet verdacht van betrokkenheid bij de drugssmokkel. "Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat de werknemers op geen enkele manier betrokken zijn," vertelt hij. Tot nu werd nog niemand gearresteerd.



Volgens oude geruchten werden bladeren van de cocaplant aan het einde van de negentiende eeuw gebruikt in het originele Coca-Cola-recept. Volgens de frisdrankgigant heeft er echter nooit cocaïne in het populaire drankje gezeten.