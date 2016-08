Politie zoekt 'held' die aan noodrem trein trok

Door: redactie

31/08/16 - 20u14

Brokstukken van de auto onder de trein. © Geert Kolb.

Bij een aanrijding met een trein is een man uit het Nederlandse Twello vanmiddag gewond geraakt. Getuigen zagen hoe de auto van de man op een internationale trein botste. Daarbij raakte het remsysteem van de trein beschadigd. Een treinpassagier trok aan de noodrem en wist daarmee volgens de poltie mogelijk ernstige gevolgen te voorkomen voor de ongeveer 400 passagiers aan boord.

De politie van Gelderland laat weten op zoek te zijn naar de 'held'. Ze komt graag in contact met de passagier om hem of haar te bedanken, maar ook om te horen of hij of zij iets van het ongeluk gezien heeft.



Het ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang aan de Stationsstraat in Twello. De bestuurder van de auto is een 34-jarige man uit het Gelderse dorp. Hij is zwaargewond met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.



Remsysteem

Zijn auto raakte het remsysteem van de internationale trein, die op weg was van Amsterdam naar Berlijn. Het maakte dat het voor de trein na verloop van tijd onmogelijk zou zijn om te remmen. Doordat de passagier aan de noodrem trok, kon de trein nog op tijd stoppen.



De ongeveer 400 inzittenden van de trein bleven ongedeerd. De passagiers werden naar een station in de buurt gebracht. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.