Turkse minister van Binnenlandse Zaken neemt ontslag

31/08/16 - 20u00 Bron: Belga

Efkan Ala. © reuters.

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Efkan Ala heeft ontslag genomen, zo meldt het Turkse staatspersagentschap Anadolu.

Efkan Ala zal door Süleyman Soylu worden opgevolgd. Soylu, die tot nu toe minister van Werk was, wordt op zijn beurt opgevolgd door Mehmet Müezzinoglu.



Een reden voor het ontslag werd niet opgegeven. Turkije wordt wel herhaaldelijk getroffen door terreurdaden van de jihadistische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Ruim een week geleden vielen er nog vijftig doden bij een aanval op huwelijksfeest in Gaziantep. Daarnaast pleegt ook de Koerdische organisatie PKK regelmatig aanslagen in het land.