Piloten ongedeerd na noodlandingen met sportvliegtuigjes

Door: redactie

31/08/16 - 19u27 Bron: ANP

De piloten van twee kleine vliegtuigen hebben vandaag in Nederland noodlandingen moeten maken, nadat ze in de problemen waren geraakt.

Een ultralight ging in het Drentse Hoogeveen over de kop. Bij Renswoude, in de buurt van Barneveld, zette een piloot zijn sportvliegtuig in een weiland neer. Naar het zich laat aanzien raakte niemand gewond, aldus woordvoerders van de politie.



Op zijn kop

Wat er precies misging met de ultralight, wordt nog onderzocht. Om 15.15 uur verliet het toestel het vliegveld aan de Plesmanstraat in Hoogeveen, maar al snel moest het terugkeren.



Tijdens de landing belandde de ultralight op zijn kop. Een van de inzittenden was ongedeerd, de tweede is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht, maar volgens een politiewoordvoerder lijkt ook hij ongedeerd.



Technisch defect

De andere noodlanding werd gemaakt in een Cessna. Een woordvoerder van de politie zei dat het waarschijnlijk om een technisch defect ging, maar dat de luchtvaartpolitie nog niet ter plaatse was om een onderzoek te beginnen.



Tegen Omroep Gelderland zei de piloot dat de motor van zijn toestel uitviel tijdens het vliegen. ,,Gelukkig had ik voldoende hoogte en kon ik een veilige plek uitzoeken'', zei de piloot. Hij bleef ongedeerd.