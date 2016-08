Zo voelt een jaar op Mars

Door: redactie

Zes wetenschappers hebben op Hawaï 365 dagen doorgebracht in een speciale tent, om zichzelf voor te bereiden op een Marsmissie. Zij komen nu naar buiten met hun conclusies. Het is perfect mogelijk om een jaar op Mars te wonen, maar het isolement is het allermoeilijkste. 365 dagen lang zaten de wetenschappers vrijwillig opgesloten in een soort iglo op een vulkaan in Hawaï. Ze mochten hun 'woonplaats' enkel verlaten in een ruimtepak. De bedoeling van de test was te achterhalen hoe deelnemers aan een Marsmissie zouden kunnen overleven in een verlaten landschap, zonder contact met de buitenwereld. Het isolement en de verveling waren het moeilijkste, maar de missie kan een succes genoemd worden. Op dit moment worden de kandidaten gescreend voor de volgende missie. die zal langer duren want wie echt naar Mars wordt gezonden zal wellicht verschillende jaren in de ruimte verblijven.