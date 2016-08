Spaans parlement blokkeert nieuwe regeertermijn Rajoy

TT

31/08/16 - 20u05

Premier Rajoy vandaag in het parlement in Madrid. © ap.

Spanje Zoals verwacht heeft ontslagnemend premier Mariano Rajoy in het Spaanse parlement geen absolute meerderheid gehaald in de vertrouwensstemming die nodig was om hem aan een nieuwe ambtstermijn te helpen. Rajoy kwam zes stemmen tekort. Vrijdag volgt de tweede en meteen ook laatste stemronde.

PSOE-partijleider Pedro Sanchez. © reuters.

Rajoy had de steun nodig van zes extra parlementsleden om een minderheidsregering onder zijn leiding te kunnen vormen. Het ziet er echter steeds meer naar uit dat de Spanjaarden op kerstdag voor de derde keer in een jaar tijd naar de stembus zullen moeten gaan.



Rajoy kreeg de steun van zijn Volkspartij (PP), de liberale beweging Ciudadanos (Burgers) en een parlementslid van de Canarische Eilanden. Samen is dat goed voor 170 van de 350 zetels en dus onvoldoende om door te regeren. De vertrouwensstemming van vandaag kwam er na de verkiezingen van eind juni, die op hun beurt nodig waren omdat de regeringsvorming na de verkiezingen van december vorig jaar mislukt was.



De enige partij die heel misschien een nieuw kabinet-Rajoy tegen wil en dank zou tolereren, is de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij (PSOE) van Pedro Sánchez. Maar Sánchez heeft duidelijk laten weten niets voor een nieuwe regering-Rajoy te voelen, en na het harde en bitse debat in het parlement vandaag en gisteren, lijkt de kloof tussen de twee zo mogelijk nog wat dieper te zijn geworden.



Rajoy heeft bij de tweede stemronde vrijdag een gewone meerderheid nodig, dus meer voor- dan tegenstemmen. Hij hoopt dan ook op voldoende onthoudingen. Krijgt Rajoy echter weer niet genoeg steun, dan moet de koning met de politieke leiders over een andere oplossing gaan praten.



Er moet volgens de wet binnen twee maanden na de stemming van vandaag een nieuwe regering zijn. Anders komen er op 25 december weer verkiezingen. Bij de stembusgang in december 2015 stortte het Spaanse tweepartijenstelsel (PP en PSOE) ineen door de opkomst van Ciudadanos en de links-radicale beweging Podemos. De PP is nog steeds de grootste partij, maar heeft geen meerderheid. De verhoudingen zijn nauwelijks veranderd in de verkiezingen in juni.