Door politie achtervolgde auto rijdt vrouw en kind (10) dood

31/08/16 - 18u08 Bron: ANP, The Sun, BBC

Witness in #Penge say a black car was being chased by 2police cars when driver "lost control & ploughed into family" pic.twitter.com/lHBqh5lcMv — Alpa Patel (@alpapatel) August 31, 2016

Londen De achtervolging van een auto door de politie in Londen is uitgelopen op een drama. De vluchtwagen kwam op het trottoir in een wandelende familie terecht, waardoor twee mensen omkwamen. De slachtoffers zijn een vrouw en een jongetje van 10 jaar, zo meldt The Sun.