Canadese bbp kent zwaarste krimp in 7 jaar door bosbranden

31/08/16 - 16u26

Bosbrand in Fort McMurray © photo news.

Het Canadese bruto binnenlands product (bbp) heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar zijn zwaarste terugval laten optekenen sinds de financiële crisis van 2009. Op jaarbasis ging het om een achteruitgang met 1,6 procent.

De daling is in lijn met de analistenverwachtingen, die gemiddeld uitgingen van een terugval met 1,5 procent. Zonder de bosbranden waardoor de olie-exploitatie in Alberta (westen) stilgelegd moest worden, zou het bbp met 0,1 procent toegenomen zijn in het tweede kwartaal, aldus het Canadese instituut voor de statistiek vandaag.