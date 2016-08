Omroep PowNed moet datende burgemeester Maastricht schade vergoeden

Bewerkt door: Jules van der Leeuw

Onno Hoes, oud-burgemeester van Maastricht, bij de rechtbank van Amsterdam, voor de bodemprocedure tegen PowNed, op 7 april. © anp.

De Nederlandse beruchte omroep PowNed moet oud-burgemeester Onno Hoes van Maastricht een schadevergoeding betalen voor het uitzenden van verborgen camerabeelden van een pikante privédate tussen Hoes en de toenmalige 20-jarige student Robbie Hasselt. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag bepaald. Het is nog onduidelijk hoe hoog de schadevergoeding zal worden.

In oktober 2014 maakte Hoes via een datingapp een afspraakje met Hasselt. Hoes was in december 2013 al in opspraak gekomen door een uitzending van zender SBS6, waarin hij zoenend met een 24-jarige man te zien was. Naar aanleiding daarvan had de gemeenteraad van Maastricht met Hoes afgesproken dat hij de gemeente niet opnieuw in diskrediet zou brengen. Of Hoes zich aan deze afspraak zou houden, mocht PowNed volgens de rechter wel filmen. Voor het opnemen van de gesprekken mocht de omroep ook verborgen apparatuur inzetten. De ontmoetingen tussen Hoes en de 20-jarige brachten echter geen misstand aan het licht. PowNed heeft dan ook onrechtmatig gehandeld door de gesprekken uit te zenden en daarbij ook nog beelden en geluiden te manipuleren.

"Rechter gaat op stoel van hoofdredacteur zitten"

PowNed-baas Dominique Weesie laat weten dat de kans groot is dat PowNed in hoger beroep gaat. "Met zijn uitspraak dat we de beelden niet hadden mogen uitzenden gaat de rechter op de stoel van de hoofdredacteur zitten. Hij heeft bepaald dat rechtmatig verkregen materiaal niet uitgezonden mag worden. Ook gaat de rechter voorbij aan de discussie dat Hoes chantabel was."



Ook vorig jaar oordeelde de rechter dat PowNed geen stiekem gemaakte opnames van afspraakjes van de burgemeester van Maastricht met een jongeman had mogen uitzenden. De rechtbank was het destijds met Hoes eens dat hij hiermee in zijn eer en goede naam is aangetast.



In juni werd al duidelijk dat PowNed de verborgen camerabeelden van de afspraakjes van zijn website en uitzendinggemist.nl had verwijderd. Robbie Hasselt, die over zijn ontmoetingen met Hoes verschillende blogs schreef, hoeft van de rechter geen schadevergoeding te betalen.