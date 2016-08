Piloot neergestorte Zwitserse straaljager gevonden

Door: redactie

31/08/16 - 15u24 Bron: ANP

De wrakstukken van het gevechtsvliegtuig werden gisteren al gelokaliseerd op meer dan 3000 meter hoogte vanuit een helikopter. © epa.

De piloot van de Zwitserse F-18 die maandag neerstortte in het berggebied rond Susten is vandaag dood aangetroffen in de buurt van de wrakstukken van het gevechtsvliegtuig. Dat werd gisteren al gelokaliseerd op meer dan 3000 meter hoogte vanuit een helikopter.