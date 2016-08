"'Gedode IS-topman' organiseerde mee aanslagen in Brussel en Parijs"

Bewerkt door: Redactie

Aboe Mohammed al-Adnani, de woordvoerder van IS die bij een luchtaanval zou zijn omgekomen, staat niet alleen bekend als de zegsman van de terroristische organisatie, maar ook als hoofd buitenlandse operaties. In die hoedanigheid selecteerde en trainde hij een generatie Europese jihadi's als Abdelhamid Abaaoud, die de aanslagen in Parijs op 13 november leidde. Dat zegt terreurexpert Claude Moniquet van het European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC).

© ap. Rusland zei vandaag de luchtaanval te hebben uitgevoerd waarbij al-Adnani, de nummer twee van IS, om het leven kwam. Volgens het Russische ministerie van Defensie maakte de man deel uit van een groep van een veertigtal strijders die gisteren werden gedood bij een bomaanval in de regio van Aleppo.



"Tussen de terroristen bevond zich, volgens informatie die via verschillende kanalen werd bevestigd, Aboe Mohammed al-Adnani, bekend als woordvoerder van IS", aldus het ministerie.



IS kondigde gisteren al de dood van de man aan. De Verenigde Staten meldden dat de internationale coalitie tegen IS een luchtaanval uitvoerde tegen een leider van de terreurgroep. Lees ook IS-woordvoerder bij luchtaanval gedood in Aleppo

Kalifaat Al-Adnani is één van de beruchtste namen onder de jihadisten. Hij stond bekend omwille van zijn heftige oproepen tot aanvallen op Arabische en westerse doelwitten. Hij was het ook die in de zomer van 2014 in een audioboodschap het "kalifaat" van Islamitische Staat uitriep en IS-leider Aboe Bakr al-Bagdadi tot "kalief" verhief. Zijn precieze leeftijd is onbekend.

Als hoofd van de buitenlandse operaties rekruteerde al-Adnani onder andere Abaaoud. Daarnaast zette hij 'lone wolves' aan om aanslagen te plegen Claude Moniquet Volgens terreurexpert Claude Moniquet kan al-Adnani zeker beschouwd worden als een van de organisatoren van aanslagen als die in Parijs en Brussel. "Binnen de geheime dienst van IS (in het Arabisch "Emni" genoemd, nvdr) is een afdeling opgericht die operaties in het buitenland moet uitvoeren. Als hoofd van die buitenlandse operaties rekruteerde al-Adnani onder andere Abaaoud. Daarnaast zette hij 'lone wolves' aan om aanslagen te plegen. Hij heeft een zeer grote rol gespeeld."