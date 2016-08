16 gewonden door turbulentie op vlucht United Airlines

Bewerkt door: Redactie

31/08/16 - 14u16 Bron: Belga

(Illustratiefoto) © ap.

Een vliegtuig van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines is onverwacht op de luchthaven van het Ierse Shannon geland nadat zestien inzittenden gewond raakten door turbulentie.

De gewonden, veertien passagiers en twee bemanningsleden, werden naar het ziekenhuis in het nabijgelegen Limerick gebracht, zo meldt de Britse zender BBC. "Onverwachte turbulentie" tijdens de vlucht van Houston naar Londen Heathrow was de oorzaak van de landing in Ierland.



De turbulentie veroorzaakte een "medische noodsituatie" aan boord. Volgens de lokale krant Limerick Leader zaten 220 mensen aan boord van de Boeing 767.