"Chantals leven werd een hel door uitgelekte seksvideo, maar school weigert te helpen"

Pieter van Klinken en Leon van Wijk

31/08/16 - 14u17 Bron: AD.nl

Chantal en haar advocaat Thomas van Vugt bij een eerdere zitting. © anp.

Chantal (22) uit het Nederlandse Werkendam werd vorig jaar het slachtoffer van wraakporno. Een filmpje waarin te zien is hoe ze haar toenmalige vriend oraal bevredigt, belandde kort op Facebook en werd veelvuldig verspreid. Ze eist via een kortgeding dat haar school volledige inzage geeft in de computersystemen. De advocaat van haar school, het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) West-Brabant, hoopt dat Chantal achterhaalt wie haar seksvideo online heeft gezet, toch vindt hij de privacy van de 4.000 leerlingen zwaarder wegen.

Onze collega's van het Algemeen Dagblad volgden vanochtend de zitting. Chantal, die haar achternaam geheim wil houden, was zelf in de rechtszaal van Breda aanwezig. De studente die een opleiding in het Nederlandse volwassenonderwijs volgde, maakte een kalme indruk. Ook misdaadjournalist Peter R. de Vries, die de jonge vrouw adviseert, was erbij.



Chantals advocaat Thomas van Vugt begon de zitting door nogmaals te benadrukken hoe belangrijk het voor Chantal is om te achterhalen wie de video in januari 2015 online heeft geplaatst. "Haar leven veranderde toen in een hel.''



Volgens Van Vugt heeft de politie nooit serieus onderzoek gedaan naar de zaak en is het extra pijnlijk dat het ROC nu eveneens niet alles doet om te helpen. Het lijkt er zelfs op dat de instelling veroordeeld wil worden, aldus de raadsman, zodat haar geen privacyschending van leerlingen kan worden verweten. Lees ook Facebook moet aan slachtoffer laten weten wie 'wraakporno' online gooide

Slachtoffer wraakporno overweegt gerechtelijke stappen tegen tv-zender

Koning van de wraakporno toont berouw en stopt met 'internetterreur' (zégt hij)

Eigenaar wraakpornosite vliegt 18 jaar cel in

Zandkorrel in woestijn Het ROC aan de andere kant benadrukte zelf niet de dader te zijn in deze kwestie. "Wij zijn er ook niet op uit om de dader te beschermen'', aldus advocate Isabel Wetzels. "ROC hoopt dat hij gevonden wordt. Maar we hebben te maken met de wet. We moeten zorgvuldig handelen. ROC staat voor de privacy van leerlingen en medewerkers.''



De school kan boetes krijgen als het onderzoekers toegang geeft tot de gegevens van leerlingen. Bovendien zijn veel van de gegevens volgens de advocate mogelijk al verloren gegaan. "Chantal zoekt naar een zandkorrel in een woestijn, maar ROC hoopt dat ze de dader vindt."



Desalniettemin zei de instelling het individuele belang van Chantal kleiner te vinden dan dat van de 4.000 leerlingen op de school. Onzin, reageerde Chantals raadsman Van Vugt. "Haar belang is gigantisch. En de onderzoekers hebben in grote mate een geheimhoudingsplicht."



Het ROC wil overigens wél inzage geven in de gegevens van de zes leerlingen die op een lijstje met mogelijke verdachten staan. Maar volgens Chantals advocaat is dat lijstje verre van concreet en is het volledig onduidelijk wie het kan hebben gedaan. De rechter doet op 21 september uitspraak.



Ip-adres © anp. Na een slepende zoektocht wisten deskundigen bij Facebook afgelopen mei het ip-adres te achterhalen van degene die het filmpje op internet heeft gezet. Dat gebeurde dankzij nieuwe informatie van Chantal zelf.



Het adres bleek in gebruik te zijn bij het bedrijf IT-Workz, dat computerdiensten verleent aan verschillende scholen van ROC West-Brabant. Volgens Chantal moet de video wel geplaatst zijn op de vestiging in Breda, omdat ze op de andere instellingen niemand kent.



De school zegt graag mee te werken aan het onderzoek, maar wil de deskundigen die Chantal inhuurt niet onbeperkt toegang geven tot het computersysteem. ,"Wij hebben ook de wettelijke plicht om de privacy van leerlingen en medewerkers te beschermen", zei woordvoerder Ed Ottevanger van het ROC eerder. "Die belangen conflicteren nu. Volgens ons werken we ruim mee, maar daar is niet iedereen het mee eens."