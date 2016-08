Britse terreurexperts adviseren kerken maatregelen te nemen uit angst voor IS-aanval

Bewerkt door: Laurence Schoukens

31/08/16 - 14u33 Bron: mirror.co.uk, dailymail.co.uk

Experts hebben antiterrorismeadvies gegeven voor kerken in Groot-Brittanië. Het advies is gebundeld in een dossier dat de Britse nieuwssite Mirror kon inkijken. De experten vrezen dat terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in zijn volgende aanval messentrekkers zal afsturen op Christelijke instellingen.

Het advies is een gevolg op de aanslag die twee IS-terroristen vorige maand gepleegd hebben in Frankrijk. Priester Jacques Hamel (85) werd toen tijdens een ochtendmis gegijzeld, aangevallen en de keel doorgesneden. Afgelopen zondag werd ook de Indonesische priester Albert Pandiangan neergestoken door een man die door IS geïnspireerd was.



Update

Hoewel er geen specifieke dreiging is, zijn Britse terreurexperts bang dat de volgende aanslag opnieuw een westerse kerk zal treffen, deze keer in Groot-Brittannië. Daarom heeft het 'Places of Worship Security Committee' het antiterrorismeadvies voor Britse kerken geüpdatet. Volgens Nick Tolson, de christelijke vertegenwoordiger van het comité dat het dossier heeft aangepast, was het dossier van 2009 verouderd, onpraktisch en geschreven door mensen die niet in een kerk werken. Het comité bestaat uit mensen van verschillende religies. Zo is er ook een sikh, een moslim en een hindoe.



De experten adviseren de priesters om alert te zijn voor potentiële aanslagplegers. Zo gaan ze beter niet alleen naar de kerk en moeten ze bewakingscamera's installeren,' buitenwippers' aanstellen en een soort van alarm bij zich dragen.



Witte kraag

Opmerkelijk is dat de priesters ook aangeraden worden om hun witte kraag zo veel mogelijk uit te doen op publieke plaatsen. Een priester, die anoniem wil blijven, vertelde Mirror dat vertegenwoordigers van de kerk hem verteld hebben dat "de kraag priesters markeert als een potentieel doelwit".



Het dossier telt twaalf pagina's en is geïllustreerd met afbeeldingen van pistolen en semiautomatische AK-47 geweren. Dat moet de priesters helpen om op elke mogelijke dreiging zo snel mogelijk gepast te reageren.