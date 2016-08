Michel: "Europese top van Bratislava kans om uit oppositielogica te stappen"

Door: redactie

Europees president Donald Tusk wordt verwelkomd door premier Charles Michel. Samen bereiden ze de top van Bratislave over de toekomst van de EU voor. © epa.

Europese Unie De aanstaande informele top van de 27 lidstaten van de Europese Unie (zonder Groot-Brittannië) in Bratislava kan slagen als men "uit de logica stapt van een tegenstelling tussen de oude en nieuwe lidstaten" en Europa dichter aansluit bij de verwachtingen van de burgers. Dat verklaarde premier Charles Michel naar aanleiding van zijn ontmoeting in Hertoginnedal met de de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk.

De ontmoeting van een uur was een voorbereiding op de informele top van 16 september in Bratislava. Het is de eerste bijeenkomst van de 27 lidstaten van de Europese Unie na de overwinning van het Brexit-kamp in het Britse referendum over de toekomst van het land in de Europese Unie. Michel en Tusk hebben het over het vertrek van de Britten gehad, maar "de top van Bratislava moet het Europees project een nieuw elan geven, wat dringend en nodig is", benadrukte de Belgische premier.



"Het huidige Europa geeft de indruk ver van de bekommernissen van de burgers te staan en niet op de hoogte te zijn van hun verwachtingen", stelde Charles Michel vast. Hij zei te hopen dat de top van Bratislava de start kan zijn van nieuwe projecten, onder meer inzake veiligheid en economisch herstel. De vergadering zal een succes zijn als men er in slaagt "uit de eerder simplistische tegenstelling te stappen tussen de oude en nieuwe lidstaten van de EU", zoals in het dossier van sociale dumping, "die dodelijk is voor het Europese project".



Donald Tusk is een rondreis langs de Europese lidstaten bezig ter voorbereiding van de top van 16 september. Eerder had hij al een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, deze namiddag reist hij door naar Parijs voor een ontmoeting met de Franse president François Hollande.