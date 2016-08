Ontplofte tankwagen zet snelweg in brand: zes doden

Bewerkt door: Redactie

31/08/16 - 12u12

video De Braziliaanse autoriteiten hebben beelden vrijgegeven van een spectaculair ongeval op een snelweg in Parana, in het zuiden van het land. Bij de gruwelijke crash kwamen zes mensen om, meldt VTM NIEUWS op basis van Globo News.

In de video is te zien hoe de tankwagen zijn bocht mist, kantelt en vrijwel meteen vuur vat. De brandende truck schuift vervolgens verder in de andere rijrichting en sleurt verschillende aankomende voertuigen met zich mee. Volgens Globo News overleefde de trucker het ongeluk, maar kwamen zes andere mensen om het leven. Overdreven snelheid ligt hoogstwaarschijnlijk aan de basis van de crash. De vrachtwagenchauffeur zou dubbel zo snel gereden hebben als toegelaten.