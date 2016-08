Buitenlandse Zaken heeft nog geen bevestiging van arrestatie Bilen Ceyran

Door: redactie

Turkije Buitenlandse Zaken heeft nog geen bevestiging van de arrestatie van de Belgische studente Bilen Ceyran. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vandaag laten weten. De 24-jarige studente werd volgens Turkse media vorige vrijdag opgepakt in Turkije, waar ze haar vakantie doorbracht met vrienden. De Belgische ambassade in Istanboel probeert sinds maandag officiële bevestiging te krijgen van de arrestatie.

De jonge vrouw zou in verband worden gebracht met links "terrorisme". Ceyran zit volgens haar moeder, die maandag het vliegtuig heeft genomen naar Turkije om haar dochter te proberen zien, momenteel in voorhechtenis en heeft dinsdag een ontmoeting gehad met een Turkse advocaat. Die heeft haar verteld dat de voorhechtenis van Ceyran door de procureur is verlengd tot donderdag.



Maar de FOD Buitenlandse Zaken heeft nog altijd geen officiële bevestiging van haar arrestatie. Momenteel probeert de overheidsdienst te achterhalen of Ceyran al dan niet de dubbele nationaliteit heeft. In dat geval zouden de Turkse autoriteiten haar als Turkse kunnen beschouwen en hebben ze tegenover België geen informatieplicht. Haar moeder, Meryem Sasmaz, zegt evenwel dat haar dochter nooit een aanvraag heeft ingediend voor een dubbele nationaliteit.



Reynders roept de moeder op om contact op te nemen met de Belgische ambassade in Turkije, met de bedoeling haar zo goed mogelijk te kunnen helpen.



Bilen Ceyran is vicevoorzitster van Young Struggle, een organisatie van socialistische jongeren. Volgens bepaalde Turkse media wordt ze ervan beschuldigd lid te zijn van de KGÖ, de communistische jongeren van Turkije die banden hebben met de MLKP, de Marxistisch-Leninistisch Communistische Partij die door het regime in Ankara wordt beschouwd als een terroristische organisatie.