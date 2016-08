Amazon Dash zet aanval in op Britse huishoudens

MM

31/08/16 - 13u13 Bron: Reuters, BBC

De kleine gadgets hebben ongeveer de grootte van een duim en kunnen overal aan bevestigd worden. © Amazon.

Amazon Eén simpele druk op de knop en binnen de 24 uur hebt u een verse voorraad van een bepaald product in huis. Dat is het revolutionaire concept van Amazon Dash, dat vanaf nu in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar is. Aan de andere kant van het Kanaal lokt het gadget alvast veel discussie uit op sociale media.

In de Verenigde Staten was het scepticisme aanvankelijk groot, maar ondertussen heeft het concept vele huishoudens in haar greep Een meesterzet of een stap te ver in het aanwakkeren van luiheid bij consumenten? In het Verenigd Koninkrijk kijken ze met gemengde gevoelens naar de introductie van Amazon Dash. Met het kleine gadget, dat gelinkt is aan één specifiek product, kan je met een druk op de knop een nieuwe, aan huis geleverde voorraad bestellen, waardoor een bezoekje aan de supermarkt overbodig wordt.



In het Britse gamma zitten 48 producten, gaande van wc-rollen tot hondeneten of zelfs condooms. Gebruikers kunnen hoeveelheden en voorkeuren instellen via een bijhorende app, bevestigen de Amazon Dash aan muur of machine en vanaf dan is het simpel. Wie serieus moet knijpen om het laatste restje tandpasta uit de tube te krijgen, heeft aan een simpele armbeweging genoeg om binnen de 24 uur terug safe te zitten.



De Amazon Dash komt overgewaaid vanuit de Verenigde Staten, waar de kleine apparaatjes begin 2015 werden ingevoerd. Ook daar was het scepticisme aanvankelijk groot, maar ondertussen heeft het concept vele huishoudens in haar greep en kunnen consumenten al meer dan 150 producten verkrijgen. Lees ook Amazon nu ook in het Nederlands beschikbaar

