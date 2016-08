Meisje (17) overleden na mesaanval op trein

Bewerkt door: Redactie

31/08/16 - 11u54 Bron: Belga

© epa.

Zwitserland Na de aanval op een trein in Zwitserland, op 13 augustus, is nu ook een 17-jarig meisje overleden. De balans staat nu op drie doden. Een 6-jarig meisje verblijft nog in het ziekenhuis.