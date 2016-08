Door: redactie

31/08/16 - 12u23 Bron: Belga

© anp.

Webwinkelen De Duitse versie van webwinkel Amazon is nu ook in het Nederlands te raadplegen.

In de eerste fase zijn al miljoenen vertaalde productnamen, de bestel- en verzendinformatie en de klantenservice beschikbaar in het Nederlands, luidt het in een mededeling van Amazon.



De komende tijd worden nog meer onderdelen van de site vertaald. De Amerikaanse webwinkel gaat zo onder meer de concurrentie aan met Nederlandse webwinkels als Bol.com en Coolblue, die ook in ons land actief zijn.