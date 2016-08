Marathonzitting in Braziliaanse Senaat lijkt lot Rousseff te bevestigen

Door: redactie

31/08/16 - 09u08 Bron: Belga

Dilma Rousseff verdedigt zich met grafieken tijdens een hoorzitting in de Braziliaanse Senaat. © getty.

Brazilië De nakende afzetting van de Braziliaanse president Dilma Rousseff lijkt een zekerheid na een marathonzitting van 13 uur in de Senaat. Later volgt een definitieve stemming.

Ongeveer 60 senatoren merkten op dat ze zouden stemmen voor de afzetting van de eerste vrouwelijke president in het land. Daarvoor zijn 54 op een totaal van 81 stemmen vereist. De definitieve stemming vindt plaats woensdag om 11 uur lokale tijd (16 uur Belgische tijd).



Wordt de tweederdemeerderheid bereikt, dan zal Rousseff worden afgezet als president en mag ze gedurende acht jaar geen politiek ambt dragen. Haar advocaat noemde dat een "politieke doodstraf".



De 68-jarige Rousseff wordt ervan beschuldigd met de begroting te hebben gesjoemeld. Zijzelf wast haar handen in onschuld en heeft het over een coup die door haar tegenstanders op poten werd gezet, bedoeld om een einde te maken aan dertien jaar heerschappij van de Arbeiderspartij.



Bij een afzetting zal vicepresident Michel Temer haar vervangen als president tot het einde van haar mandaat, eind 2018.