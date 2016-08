Tyfoon Lionrock eist al tien doden in Japan

Door: redactie

De overstroomde Sorachi-rivier pp het eiland Hokkaido sleurt een gebouw mee in haar stroom. © ap.

In het noorden van Japan zijn door een krachtige tyfoon minstens tien mensen om het leven gekomen. Dat melden de lokale media op gezag van de politie.

Negen mensen werden dood aangetoffen in een ouderlingentehuis in de stad Iwaizumi in de prefectuur Iwate. Daarnaast kwam een oudere vrouw om het leven in Kuji, aldus televisiezender NHK.



Geen elektriciteit

Door tyfoon Lionrock zijn er in het noorden en noordoosten van Japan hevige winden en zware regenbuien. Grote delen van de regio zijn ondergelopen en tienduizenden mensen zitten zonder elektriciteit. Op sommige plaatsen viel tot 500 milliliter regen.



Lionrock raasde door de regio nadat hij gisteren iets voor 18.00 uur (11.00 uur Belgische tijd) aan land kwam in Ofunato, op zowat 400 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Tokio.



Het gaat om de eerste tyfoon die het noordoosten van het land rechtstreeks treft sinds het begin van de metingen in 1951.