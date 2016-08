Donald Trump bezoekt Mexicaanse president

Door: Redactie

31/08/16 - 05u13

De Mexicaanse president Enrique Pena Nieta © epa.

Donald Trump brengt vandaag een bezoek aan de Mexicaanse president. Dat heeft de Republikeinse presidentskandidaat via Twitter bekend gemaakt.

I have accepted the invitation of President Enrique Pena Nieto, of Mexico, and look very much forward to meeting him tomorrow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Wed Aug 31 00:00:00 MEST 2016

Trump zegt dat hij ingaat op een uitnodiging van president Enrique Pena Nieto, en dat hij uitkijkt naar de ontmoeting.



Opmerkelijk

De ontmoeting is vooral opmerkelijk omdat Trump herhaaldelijk heeft gezegd een muur te willen gaan bouwen tussen de VS en Mexico en dat hij de Mexicanen daarvoor wil laten betalen.



Verder heeft de Republikeinse presidentskandidaat gezegd dat hij alle 11 miljoen illegale Mexicanen direct het land zal uitzetten zodra hij president is. Daarnaast wil hij dat de VS hun handelsakkoord met Mexico herbekijken, en noemde hij de illegale migranten in het verleden al moordenaars en verkrachters.



Ernstige twijfels

Na een ontmoeting met de Amerikaanse president Barack Obama in juni, had de Mexicaanse president Pena Nieto zijn bereidheid getoond om samen te werken met de volgende leider van de Verenigde Staten, wie dat ook wordt. Hij uitte echter ook al zijn ernstige twijfels uit over de beleidsplannen van Trump en verklaarde dat Trumps retoriek vernielt wat beide landen decennialang hebben opgebouwd, en vergeleek de Republikein al met Hitler en Mussolini.



Trump zal na zijn Mexicaans bezoek in Arizona zijn migratiebeleid toelichten. De vraag is of hij zijn harde beleidslijn zal volhouden.