Ontslag dreigt voor Amerikaanse agenten na dood zwarte tiener

Vijf agenten in Chicago dreigen te worden ontslagen vanwege hun rol bij de dood van een zwarte tiener. De 17-jarige Laquan McDonald werd in 2014 dodelijk getroffen door zestien kogels uit het vuurwapen van een blanke politieman.

Politiechef Eddie Johnson heeft de lokale toezichthouder geadviseerd de vijf te ontslaan. Het gaat onder meer om agent Jason van Dyke, die de fatale schoten heeft gelost. De andere agenten zouden onjuiste of misleidende verklaringen hebben afgelegd over de omstandigheden rond de dood van de tiener.



Massale demonstraties

De dood van McDonald leidde tot massale demonstraties tegen politiegeweld. Mensen gingen de straat op nadat beelden waren vrijgegeven waarop is te zien hoe de agent blijft schieten, ook als de jongen al op de grond ligt.



Van Dyke wordt inmiddels verdacht van moord. Hij verklaarde eerder zich bedreigd te hebben gevoeld omdat de jongen een mes had.