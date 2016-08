'Gecremeerde' grootvader staat enkele maanden later weer voor de deur

Door: redactie

Een Mexicaanse grootvader die wegliep uit zijn verzorgingshuis, vervolgens maandenlang niet meer werd teruggevonden en uiteindelijk is doodverklaard, kwam tot ontsteltenis van zijn rouwende familieleden maanden na 'zijn' crematie weer opdagen.

De 74-jarige Miguel Angel Gomar De Luna verdween enkele maanden geleden uit zijn verpleeghuis in Mexico. Naar verluidt wilde de opa het ergens op een drinken gaan zetten. Toen hij niet terugkeerde werden massale zoekacties ingezet, maar de 74-jarige man werd maandenlang niet gevonden.



Tot de politie uiteindelijk contact opnam met de familie met het nieuws dat ze een lichaam in verre staat van ontbinding hadden gevonden, dat voldeed aan het 'profiel' van de vermiste man. Zijn dochter Lucero Gomar Ramos kreeg foto's van het lijk te zien, maar kon haar vader niet herkennen. De agenten zetten de vrouw vervolgens onder druk om te bevestigen dat het om Gomar De Luna ging en dreigden ermee het lichaam niet vrij te geven voor een begrafenis als ze de papieren niet ondertekende.



Crematie

Enkele dagen later organiseerde de familie een dienst waarna de man werd gecremeerd. Weer enkele maanden later kreeg de rouwende familie echter opnieuw bericht van de politie: opa was op straat gevonden. Toen de man eindelijk herenigd werd met zijn familie was hij dronken, had hij verband om zijn hoofd om verschillende wonden te bedekken. Met dubbele tong vertelde hij dat hij al die maanden op straat geleefd had. "Ze dachten dat ik dood was, maar ik heb gewoon gewandeld en gewandeld..."



Bizar

Dochter Lucero vindt het nog altijd bizar. "We konden het niet gelooven toen de politie ons opnieuw belde. We dachten dat hij voor altijd weg was." De familie is nu verwikkeld in een bizarre strijd om de identiteit van de man, aangezien hij officieel dood is.