Christenen kunnen door nieuwe wet makkelijker kerken bouwen in Egypte

Door: redactie

31/08/16 - 01u13 Bron: Belga

Twee christelijke Egyptische meisjes steken een kaarsje op in een kerk in Oud-Caïro. © ap.

Het Egyptische parlement heeft gisteren een wet goedgekeurd die de bouw van kerken reguleert. Het wil zo tegemoetkomen aan de de klachten rond discriminatie van de koptische christelijke minderheid.

In Egypte is de bouw van kerken een heikel punt. Volgens de koptisch-orthodoxe minderheid, die zowat 10 procent van de bevolking uitmaakt, zijn de wettelijke vereisten om een vergunning te verkrijgen om kerken te bouwen veel te streng. Functionarissen maakten in het verleden regelmatig melding van aanvragen die erg laat werden beantwoord of werden genegeerd. Bovendien heeft de bouw van kerken in de landelijke gebieden waar de meeste christenen wonen, geleid tot hevige rellen tussen christenen en moslims. Bij de bouw van moskeeën zijn er daarentegen zelden problemen.



Vier maanden

In de nieuwe wettekst is opgenomen dat de gouverneurs binnen de vier maanden moeten reageren op alle aanvragen om kerken te bouwen. Daarnaast moeten ze hun keuze verantwoorden indien ze de aanvraag afwijzen, en in dat geval kan de koptisch-orthodoxe gemeenschap in beroep gaan voor de juridische administratie. De wet stelt bovendien dat de "oppervlakte van de kerk moet tegemoetkomen aan het aantal burgers van de christelijke gemeenschap en aan hun behoeften, en de groei van de bevolking in overweging moet nemen". Sommige parlementsleden menen echter dat de bewoordingen te vaag zijn.



Draconische wetgeving

Toch is de nieuwe wet een vooruitgang ten opzichte van de draconische wetgeving rond de bouw van kerken van 1934, waarin stond dat de lokale autoriteiten de toestemming moesten vragen aan de moslimfamilies in de buurt, en moesten onderzoeken hoeveel christenen er in de wijk wonen en hoe ver die verwijderd zijn van de dichtstbijzijnde bestaande kerk.



Feestelijke sfeer

De stemming in het parlement van gisteren vond plaats in een "feestelijke sfeer", aldus staatskrant al-Ahram. Parlementsleden riepen slogans als "lang leve het kruis met de halve maan". Parlementsvoorzitter Ali Abdel-Al telefoneerde na afloop met de koptische Egyptische leider Tawadros II om hem te feliciteren met de nieuwe wet, meldde de woordvoerder van de Kerk op Facebook.



Kerstmis

De Egyptische president Abdel-Fattah al-Sissi, die in 2013 als legerchef het regime van de islamistische president Mohammed Morsi omverwierp, probeerde met een bezoek aan de koptische kathedraal in Cairo met Kerstmis al om de banden met de koptisch-orthodoxe gemeenschap te verbeteren.