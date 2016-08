Kinderen wonen in riool onder stad

Door: redactie

In het stadje Federal Way, ten zuiden van de Amerikaanse metropool Seattle, hebben arbeiders sporen ontdekt van kinderen die in een riool onder de straat woonden.

Toen de mannen in de buurt de meters gingen uitlezen, zagen ze een putdeksel dat niet goed gesloten was. Ze duwden het 36 kilo wegende metalen putdeksel gauw dicht, om te voorkomen dat iemand in het gat zou vallen. Later op de dag zagen ze dezelfde deksel nog twee keer open staan, waarna ze het telkens opnieuw sloten. Toen de mannen voor de derde keer het deksel los op straat zaten liggen, was de maat vol. Ze belden de rioolcrew, die besloot om in het riool af te dalen om te onderzoeken hoe het kon dat het deksel telkens als een soort niet in het slot vallende deur weer opensprong.



Kinderspullen

Het team daalde 4,2 meter af, het riool in en tot hun stomme verbazing vonden ze kinderspullen: een verrekijker, speelgoed, snoep, kleding en een geïmproviseerd bedje. Toen de crew een tijdje rond het riooldeksel bezig was, ontdekte iemand plots twee jongetjes die aan het kijken waren. Toen iemand hen voorzichtig benaderde, vertelden de jongetjes, die rond de twaalf leken te zijn, dat ze in het riool woonden. "Ik doe dit werk al meer dan dertig jaar en ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", zegt Ken Miller, manager van Lake Haven Utility. "Niemand zou hier beneden mogen zijn. Het is hier enorm gevaarlijk: dit gaat om leven en dood. Dit zou helemaal niet moeten kunnen", vervolgt hij. "Dit is waar ons vuil en afval doorheen komt."



Beschermende pakken

De man waarschuwde de kinderen voor de gevaren van hun bedenkelijke verblijfplaats. "Wanneer mijn crew het riool afdaalt draagt het beschermende pakken, aangezien methaangas, een bijproduct van composterend afval, zich in de tunnels kan opbouwen en in hoge concentraties verstikkend kan werken", zegt hij. "De kinderen worden niet enkel daaraan bloot gesteld, maar ook aan kleine knaagdieren die in het riool leven en ziektes bij zich kunnen dragen. Als een auto op de rioolput zou parkeren, zitten ze bovendien opgesloten."



Spullen verwijderd

Een rondvraag in de buurt leerde dat de kinderen soms boven de grond gespot werden. Buurtbewoners hadden het putdeksel meermaals geopend gezien, maar het bleef onduidelijk hoe lang de kinderen al in het riool leefden. Waar ze vandaan kwamen bleef ook onduidelijk. Hun spullen werden in ieder geval verwijderd en volgens lokale media zijn de kinderen niet meer in de buurt gezien. Waar ze naartoe zijn gegaan, weet niemand.



Metrotunnels

Het is niet ongewoon dat dakloze mensen zich in grote Amerikaanse steden in riolen en oude, niet meer in gebruik zijnde metrotunnels terugtrekken. In 1995 verscheen het boek 'The Mole People' ('De Mollenmensen') waarin Jennifer Toth daklozen in New York portretteert die in riolen en stadstunnels wonen.