New York breidt definitie van het begrip 'ouder' uit

30/08/16

Het New Yorkse hooggerechtshof heeft vandaag in een baanbrekende uitspraak bepaald dat volwassenen die geen biologische of adoptieband hebben met een kind, toch als hun ouder beschouwd kunnen worden. Dankzij deze beslissing krijgen mensen die zich in een dergelijke situatie bevinden het recht om bezoekrecht of hoederecht te eisen.

De definitie van het woord 'ouder' die de staat tot nu toe hanteerde, was "onwerkbaar" geworden, gezien de steeds meer gevarieerde familierelaties, schreef rechter Sheila Abdus-Salaam in naam van vijf leden van een zeskoppig panel van rechters.



Volgens de uitspraak kan iemand ouderschap opeisen met "helder en overtuigend bewijs dat de partijen overeenkwamen om samen een kind te verwekken en groot te brengen".



New York hinkt achterop met haar uitbreiding van het begrip van ouderschap. De meerderheid van de Amerikaanse staten erkent immers al langer niet-biologische ouders of ouders die niet officieel een kind adopteerden.



De regel heeft vooral gevolgen voor ongehuwde koppels met kinderen, aangezien gehuwde partners met kinderen verondersteld worden ouderlijke rechten te hebben. Vooral voor homokoppels met kinderen is de nieuwe uitspraak van groot belang. New York laat pas sinds 2011 het homohuwelijk toe. Lees ook Italiaanse minister: "Behandel surrogaatouders als zedendelinquenten"

Twee concrete rechtszaken © thinkstock. De uitspraak van dinsdag kwam er naar aanleiding van twee rechtszaken rond homoseksuele koppels. In één geval werd een vrouw zwanger via kunstmatige inseminatie, maar naarmate de relatie verslechterde, verhinderde ze alle contact tussen haar voormalige partner en het kind. De ex-partner eiste vervolgens bezoekrecht en gedeeld hoederecht, maar die eis werd in eerste instantie afgewezen, omdat ze geen biologische of adoptieouder was.



In het tweede geval betrof het een lesbisch koppel dat een kind kreeg voor ze uit elkaar gingen. De biologische moeder eiste alimentatie van haar voormalige partner. Het hof willigde haar eis in en stond tegelijkertijd ook bezoekrecht toe aan de niet-biologische moeder van het kind. Het zou volgens het hof inconsequent zijn om haar enkel als ouder te beschouwen voor het betalen van steun.



Advocaat Eric Wrubel, die het kind in een van de zaken vertegenwoordigde, was blij met de uitspraak. Die zorgt ervoor dat "een ouder niet verdwijnt omdat één persoon de ander niet meer leuk vindt," zei hij.