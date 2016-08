Nichtje van Amerikaanse zanger T-Pain doodgestoken

Door: redactie

30/08/16 - 23u51 Bron: ANP

T-Pain © anp.

De Amerikaanse zanger T-Pain doet een beroep op het publiek en zijn fans om de dader te vinden die zijn nichtje Javona Glover (23) vanochtend heeft doodgestoken in Florida.

De politie van Tallahassee, de hoofdstad van Florida, zegt tegen WCTV dat agenten het slachtoffer dinsdagochtend om 10.15 hevig bloedend aantroffen in een filiaal van drogisterijketen Walgreens, waar ze werkte. Ze is uiteindelijk overleden aan haar verwondingen.



T-Pain roept via Twitter ooggetuigen van het steekincident op zich te melden met informatie. Volgens WCTV was Glover moeder van een dochtertje van twee jaar oud. De politie is bezig met een buurtonderzoek en heeft een signalement van de dader verspreid.



T-Pain sommeert media en bloggers in Tallahassee om zijn familie met rust te laten.