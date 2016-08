Door: redactie

30/08/16 - 19u55 Bron: vtmnieuws.be

video

In Amatrice, in Italië, hebben 38 inwoners vandaag een staatsbegrafenis gekregen. Amatrice werd het zwaarst getroffen door de aardbeving vorige week: maar liefst 231 van de 292 dodelijke slachtoffers zijn daar gevallen. Die mensen woonden niet allemaal in Amatrice, de meesten worden in hun eigen woonplaats begraven.