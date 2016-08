FBI belooft beloning van 50.000 dollar voor informatie over gevluchte sekteleider

Door: redactie

30/08/16 - 18u59 Bron: IBT

Lyle Jeffs © Davis County Jail.

De Amerikaanse FBI reikt 50.000 dollar (ongeveer 45.000 euro) uit aan de tipgever die hen informatie kan bezorgen die leidt tot de arrestatie van Lyle Jeffs. De leider van een polygame sekte in Salt Lake City had huisarrest, maar sloeg op de vlucht.

Lyle Jeffs, broer van de beruchte polygame 'profeet' Warren Jeffs, moet terechtstaan voor fraude. Maar terwijl hij thuis zijn proces afwachtte, slaagde hij erin zich van zijn enkelband te ontdoen en te vluchten. Warren Jeffs zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit voor het seksuele misbruik van zijn twaalf- en vijftienjarige kindbruiden in de gebouwen van zijn sekte in Texas: de Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. Volgens de FBI heeft Warren Jeffs vanuit de gevangenis nog steeds de leiding over de sekte, maar staat zijn broer in voor het dagelijkse bestuur. De 56-jarige Lyle zou echter een bevel van Warren genegeerd hebben en werd daarom weggestuurd om alleen te gaan wonen en "boete te gaan doen", aldus de agenten.

FBI-agent Eric Barnhart tijdens de persconferentie. © ap.

"Het betekent mogelijk een breuk in het leiderschap," vertelt Eric Barnhart, die FBI-agent die de zaak opvolgt in Salt Lake City, tijdens een persconferentie. De agenten hopen Lyle Jeffs te kunnen klissen door een beloning voor tipgevers uit te reiken. "Iemand met wie hij een discussie heeft gehad of iemand die anders over hem denkt... De 50.000 dollar kan voor deze persoon misschien een keerpunt zijn."



Lyle Jeffs, die als gewapend en gevaarlijk wordt beschouwd, is al sinds eind juni op de vlucht. Volgens de FBI werd hij het laatst gezien in bij een sektegebouw in Utah, maar kan hij ondertussen al het land uit zijn. De Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints en haar leiders beschikken over een uitgebreid netwerk van schuilplaatsen in de VS, Canada en Latijns-Amerika. Ze maken ook gebruik van valse paspoorten en bezitten veel cash geld. Lyle Jeffs heeft ook een huis in Zuid-Amerika.



Samen met tien andere sekteleden werd Lyle Jeffs in februari gearresteerd voor fraude met voedselbonnen en het witwassen van geld. Daarbij zouden ze meer dan 12 miljoen dollar overheidssteun in eigen zakken gestoken hebben.