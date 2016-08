Cannes schrapt boerkiniverbod

Door: redactie

De Zuid-Franse badstad Cannes heeft zijn boerkiniverbod ingetrokken. Na een uitspraak van een administratieve rechtbank werd de omstreden maatregel, die normaal gezien toch ook maar tot 31 augustus van kracht zou zijn, weer opgeheven.

Cannes had op 28 juli als eerste Franse stad beslist om de lichaamsbedekkende badpakken voor moslimvrouwen op zijn stranden te verbieden. De conservatieve burgemeester David Lisnard verdedigde die maatregel door te stellen dat strandkledij de "goede zeden" en de scheiding van kerk en staat moet respecteren.



Maar een administratieve rechtbank in Nice heeft dat omstreden verbod dinsdag geschorst. De rechter volgt daarmee de beslissing van de Raad van State, die vorige week al dezelfde beslissing nam over het boerkiniverbod in Villeneuve-Loubet.



Burgemeester Lisnard maakte meteen duidelijk dat hij niet in beroep zal gaan tegen de uitspraak. Het boerkiniverbod in Cannes, dat sowieso maar tot eind augustus van kracht zou blijven, is er dus niet langer van toepassing.