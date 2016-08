Franse minister stapt op om president te worden

Door: redactie

De Franse minister van Economische Zaken Emmanuel Macron heeft ontslag genomen. Dat heeft het Elysée vandaag bevestigd.

Volgens het Elysée wil Macron "zich helemaal concentreren op zijn politieke beweging". Macron worden ambities voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar toegeschreven. Tot gisteren heeft hij die steeds ontkend.



In de voorbije maanden waren er alsmaar speculaties over een mogelijk ontslag van Macron, die zich meer en meer had afgezet van de socialistische president François Hollande en zijn premier Manuel Valls. In april heeft Macron zijn eigen politieke beweging 'En Marche' gesticht die hij als "rechts noch links" positioneerde.



Hollande had hem in augustus 2014 de portefeuille van Economie toegewezen. Zijn liberale standpunten omtrent de economie botsten regelmatig met de linkervleugel van de Parti Socialiste.



Minister van Financiën Michel Sapin neemt er nu ook de portefeuille van Economie bij.