Vier leden Duits gezin dood bij verkeersongeval op Mallorca

Door: redactie

30/08/16 - 16u54 Bron: ANP

Vier leden van een Duits gezin zijn op het Spaanse eiland Mallorca om het leven gekomen door een verkeersongeval. Het gaat om de vader, moeder en twee dochters van zeven en tien jaar.

Vandaag werd de identiteit bekend van de slachtoffers van het ongeval gisterenmiddag. De familie komt volgens Duitse media uit de plaats Freising bij München in Beieren.



De slachtoffers vielen toen de personenauto waar zij in zaten frontaal in botsing kwam met een kleine vrachtwagen. Dat gebeurde in het noordoosten van het vakantie-eiland. De chauffeur van de vrachtwagen liep slechts lichte verwondingen op.