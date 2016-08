Meer dan 20 doden door bomaanslag in Mogadishu

Door: redactie

30/08/16 - 16u15 Bron: ANP

Somalische soldaten bij de plek in de regeringswijk waar een terrorist van al-Shabaab zich opblies in een vrachtwagen met explosieven bij een hotel in de buurt van het presidentieel paleis. © ap.

Door een bomaanslag in de regeringswijk van Mogadishu zijn volgens de Somalische autoriteiten zeker twintig mensen om het leven gekomen. Er vielen bovendien meer dan dertig gewonden. Een terrorist van de radicaalislamitische militie al-Shabaab blies zich in een vrachtwagen met explosieven op bij een hotel in de buurt van het presidentieel paleis.