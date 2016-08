Tweede gigantisch rif gevonden achter Groot Barrièrerif

Bewerkt door: Redactie

Met de hulp van een een grote hoeveelheid onverwerkte gegevens, verzameld door de Australische marine, zijn wetenschappers erin geslaagd een gigantisch rif te ontdekken dat zich achter het bekende Groot Barrièrerif bevindt. Dat heeft een van de betrokken wetenschappers bekendgemaakt.

Het onderzoeksteam bracht meer dan 6.000 m² van het 'nieuwe' rif in kaart

"Decennia al weten we van het bestaan van deze geologische structuren in het noordelijk deel van het Groot Barrièrerif, maar we beschikten nooit over meer informatie", aldus Robin Beaman, professor aan de James Cook University en onderzoeksleider. "We kenden de vorm van het rif niet, en wisten evenmin hoe groot het was."



"Wat we ver achter het Great Barrier Reef hebben gevonden, verbaasde ons", zei Beaman. "Dat het zich op het diepere deel van de zeebodem bevindt en de geologische structuur, maakte indruk op ons.



Onderzoekers van drie Australische universiteiten werkten mee aan het onderzoek, waarvoor ze zich baseerden op gegevens van de Australische marine. Die had de zeebodem onderzocht met een Lidar-laser. Op 20 tot 40 meter diepte ontdekten ze het meer dan 6.000 km² grote rif, schrijven ze in het vakblad Coral Reefs. Ze hopen dat het nu ontdekte rif uitsluitsel kan geven over de effecten van het milieu op het Rif in de afgelopen 10.000 jaar.