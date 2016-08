Dokters gaven Siamese tweeling Rosie en Ruby (4) weinig overlevingskansen. Nu gaan ze voor het eerst naar school

Bewerkt door: LB

video Rosie en Ruby Formosa werden als Siamese tweeling geboren. Ze waren aan hun buikjes in elkaar gegroeid en deelden een darm. Ze moesten geopereerd worden om ze van elkaar te scheiden, maar de dokters gaven de meisjes weinig kansen op overleven. Vandaag maken Rosie en Ruby zich klaar voor hun eerste dag op school.

De ouders van de tweeling, Angela en Daniel Formosa uit het Engelse Bexleyheath (Kent), kregen vlak na de geboorte te horen dat hun dochtertjes een minimale kans op overleven hadden. In een ziekenhuis in Londen werden de baby's gescheiden. Met succes. Nooit gedacht "Vier jaar geleden durfde ik niet denken dat de meisjes ooit naar school zouden gaan", vertelt hun 35-jarige moeder Angela. "Toen ik zwanger was dacht ik niet dat ik hun eerste schooldag zou meemaken". Doodsbenauwd In de 16de week van haar zwangerschap kreeg Angela te horen dat de meisjes aan elkaar verbonden waren. "Ik maakte me al zorgen, maar dit was het ergste scenario. Ik was doodsbenauwd en van streek toen de dokter zei dat er een grote kans was dat de meisjes de zwangerschap niet zouden overleven". "En als ze de zwangerschap al overleefden, konden ze ook nog bij de geboorte sterven. Als ze de geboorte al doorkwamen, was het risico groot dat ze in de operatie bleven". "Ik was er niet op voorbereid dat ik ze mee naar huis mocht nemen. Pas nadat ze geopereerd waren, is mijn man hun kamer beginnen schilderen en alles klaarmaken voor hun thuiskomst".

Soms, als ze ruziemaken of ondeugend zijn, vergeet ik hoe bijzonder ze zijn. Maar dan ga ik zitten en nadenken en herinner ik me wat ze hebben meegemaakt. Het is overweldigend Moeder Angela

Rosie en Ruby kwamen via een keizersnede ter wereld toen hun moeder 34 weken zwanger was. Enkele uren na de geboorte werden ze overgebracht naar de gespecialiseerde Great Osmond Street kinderkliniek in Londen voor een spoedoperatie omdat hun darmen geblokkeerd waren.



Snelle beslissingen

Moeder Angela heeft niets dan lof voor het universitair ziekenhuis in Londen. "Ze deden scans en allerlei tests maar pas tijdens de operatie zagen ze wat er precies aan de hand was. Ze moesten snel beslissingen nemen".



De operatie om de tweeling te scheiden duurde vijf uur, drie weken later mochten ze naar huis.



Vier jaar later gaan ze samen met hun oudere zus Lily naar de basisschool.



Genieten

"Ik heb nooit ver vooruit gedacht. Vandaag te zien hoe ver ze geraakt zijn, hoe sterk ze zijn, het is ongelooflijk. Soms, als ze ruziemaken of ondeugend zijn, vergeet ik hoe bijzonder ze zijn. Maar dan ga ik zitten en nadenken en herinner ik me wat ze hebben meegemaakt. Het is overweldigend. Ik wil dat ze van hun kindertijd genieten en een normale jeugd hebben. Dat ze zich kunnen amuseren en zich geen zorgen hoeven te maken dat ze misschien ooit terug naar het ziekenhuis moeten. Dat zien we dan wel weer".



Koppig

"Ze kijken er nu naar uit te schilderen en te lezen. Ze zijn allebei zeer vastberaden en koppig, maar dat wist ik al toen ze nog in mijn buik zaten en maar bleven groeien en overleven".



Een Siamese tweeling komt voor bij één op 200.000 levensvatbare geboortes. Volgens de ene theorie splitst de bevruchte eicel zich niet volledig. Volgens de meer geaccepteerde theorie splitst de eicel zich volledig, maar vormen stamcellen vervolgens onbedoeld een verbinding tussen beide organismen.