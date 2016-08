Straaljager Zwitserse luchtmacht gevonden

Door: redactie

30/08/16 - 15u25 Bron: ANP

Bij de localisatie is een helikopter (midden) ingezet. © epa.

Een F-18 van de Zwitserse luchtmacht die sinds maandag spoorloos was, is gelokaliseerd. De straaljager is neergestort gevonden in het bergachtig gebied rond de Sustenpass, liet het leger weten.