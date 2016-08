"Russen hackten kiessystemen VS"

Door: redactie

In de Verenigde Staten zijn buitenlandse hackers erin geslaagd om in te breken in twee computerdatabases waarin vertrouwelijke informatie van kiezers zit. De FBI meent dat de Russen achter de hack zitten. Zowel in de Amerikaanse staat Illinois als in Arizona hebben hackers het computersysteem aangevallen. Het zou gaan om de gegevens van 200.000 kiezers. De FBI heeft vermoedens dat de Russen achter de aanval zitten. Het is niet de eerste keer dat de FBI in de richting van de Russen wijst. Ook toen de servers van de democratische partij en van Hillary Clinton werden aangevallen, beschuldigde de Amerikaanse inlichtingendienst Rusland ervan achter de hack te zitten.