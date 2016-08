Verboden te zwemmen: wurgslang in Duits meer

Door: redactie

30/08/16 - 13u28 Bron: welt.de

De wurgslangen leven normaal in Zuid-Amerikaanse wateren. © Wikimedia.

In een meer in Beieren hebben vissers een anaconda gezien die vermoedelijk werd uitgezet. Uit voorzorg heeft de gemeente Söchtenau een zwemverbod afgekondigd, meldt Die Welt. De wurgslangen leven normaal in Zuid-Amerikaanse wateren.

Vissers en jagers zagen het dier twee weken geleden voor het eerst in het Siferlingermeer in de provincie Rosenheim, stelt burgemeester Sebastian Forstner vandaag. De krant Oberbayerische Volksblatt maakte als eerste melding van de zoektocht naar het dier. Die verloopt moeizaam omdat het meer in een moerasgebied ligt, verklaart Forstner.



Niet agressief

Vermoedelijk werd de slang in het meer uitgezet. De anderhalve meter lange slang is echter niet meteen gevaarlijk voor de mens. "Anaconda's zijn geen agressieve dieren", stelt Patrick Boncourt van het opvangcentrum voor reptielen in München. Wanneer ze zich bedreigd voelen, vluchten ze. In het zeldzame geval dat een dier van deze omvang een mens zou aanvallen, kan die zich zonder problemen verweren, stelt de expert.