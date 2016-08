Britse backpacker moet hulp met dood bekopen

Door: redactie

Gerechtsmedewerkers onderzoeken de plaats van het delict, Shelly's Backpackers-hostel in het Australische Home Hill. © ap.

Een Britse backpacker die in een hostel in Australië een landgenote probeerde te redden die werd aangevallen door een Fransman, heeft zijn moed met de dood moeten bekopen. De 30-jarige Brit is gestorven aan de steekwonden die hij had opgelopen, meldt de BBC.