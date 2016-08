Koppel trouwt tussen puin na aardbeving

Bewerkt door: Redactie

30/08/16 - 11u53 Bron: CNN, The Independent

Een Italiaans koppel is zondag in het huwelijksbootje gestapt in Acquasanta Terme. De gemeente raakte zwaar getroffen door de aardbeving met kracht 6.2 vorige week in Midden-Italië. Omdat het in de kerk niet veilig was, trouwden de geliefden tussen het puin vlak bij het kerkgebouw.