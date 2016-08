Het akelige moment dat man zoontje (4) van brug gooit

Er zijn schrikbarende beelden opgedoken van een man die een kleuter van amper vier jaar oud van een brug gooit, zo'n 8 meter de dieperik in. De moeder deed niets om het voorval te voorkomen.

Wat de man precies bezielde, is niet duidelijk. Voorbijgangers in Washington konden filmen hoe hij met het kind de brug opwandelde en hem daarna zonder pardoes over de rand smijt. De moeder keek intussen rustig toe vanop de oever van de rivier.



"Hij was aan het roepen en huilen. Het was verschrikkelijk", aldus getuige Brianna Jones. "Toen hij het water raakte, voelde ik echt met hem mee. Ik wist niet wat te doen."



Het kind overleefde de val, maar het is niet duidelijk of de jongen ook verwondingen opliep. De voorbijgangers gaven de beelden door aan de plaatselijke sheriff, die de man en de moeder al een waarschuwing gaf voor roekeloos gedrag. Er wordt nu bekeken of ze ook aangeklaagd zullen worden.