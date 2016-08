"John F. Kennedy is door zijn eigen bewakingsagenten vermoord"

Door: redactie

De Amerikaanse regisseur Oliver Stone komt met een merkwaardig verhaal naar buiten. Op zijn sterfbed zou een ex-bewaker van de vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy hem verteld hebben dat de moord begaan was door iemand van Kennedy's eigen bewakingsteam.

De man, die de codenaam Ron gebruikte, zocht al in 1991 contact met Stone, nadat die de film 'JF' ingeblikt had. 'Ron' vertelde de regisseur een geheim dat hij "enkel aan zijn eigen zoon" had verteld: dat John F. Kennedy gestorven is doordat "iemand van zijn eigen team op de president geschoten heeft."



De bekentenis kwam er na een lange briefwisseling tussen de regisseur en de ex-bewaker. Uiteindelijk ontmoetten de twee elkaar in een New Yorks hotel, waar 'Ron' het geheim aan Stone onthulde. Aanvankelijk was de laatste volgens eigen zeggen sceptisch, maar intussen denkt hij dat de stervende man misschien de waarheid verteld heeft.



Geweten

"Hij wilde geen erkenning. Hij zei dat zijn geweten opspeelde en wilde dat daarom aan mij kwijt. Het scenario dat hij voorstelde, was erg praktisch. De beveiliging werd gebruikt als cover: als de scherpschutters die de president vermoorden verborgen zijn onder de mannen die geacht worden hem te beschermen, mannen die geen enkele weet van dat complot hebben... Dat lijkt me een geloofwaardige manier. Als ik zoiets zou willen doen, zou ik het ook zo aanpakken. Zijn relaas was erg gedetailleerd", herinnert Stone zich, "vol met militair jargon, details over de radiocommunicatie direct na de schoten..."



Open limousine

De Amerikaanse president John F. Kennedy werd in november 1963 vermoord toen hij in een open limousine door de straten van de Amerikaanse stad Dallas reed. Lee Harvey Oswald werd van de moord beschuldigd, maar werd zelf twee dagen later doodgeschoten.



De bekentenis komt aan bod in het boek 'The Oliver Stone Experience', dat op 13 september wordt uitgegeven.