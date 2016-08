Italiaanse kustwacht redt 6.500 migranten uit Middellandse Zee

Door: redactie

30/08/16 - 07u19

Een vluchteling uit Eritrea slaapt op een reddingsboot nadat hij uit de Middellandse Zee gered is. © ap.

Vluchtelingencrisis De Italiaanse kustwacht heeft gisteren reddingsacties gecoördineerd waardoor ongeveer 6.500 migranten gered werden voor de Libische kust. Het gaat om een van de hoogste aantallen geredde migranten op één dag in de Middellandse Zee in de afgelopen jaren.

Tienduizend vluchtelingen

Eergisteren werden al meer dan 1.100 migranten gered in dezelfde zone, aldus de kustwacht. In de afgelopen vier dagen ging het in totaal om 10.000 vluchtelingen. In het algemeen kwamen in de maand augustus wel minder asielzoekers aan dan in andere jaren.



Het Hoog VN-Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) liet enkele dagen geleden weten dat al 105.000 asielzoekers de oversteek maakten.