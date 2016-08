Politiehoofd ontslagen bij onderzoek naar politiegeweld

Door: redactie

Het hoofd van de federale politie in Mexico, Enrique Galindo, is ontslagen in het kader van het onderzoek naar geweld door politieagenten. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Miguel Angel Osorio Chong gemeld. Speurders onderzoeken onder meer de beschuldigingen dat agenten vorig jaar 22 vermoedelijke leden van een drugskartel zouden hebben geëxecuteerd op een ranch.

"In de context van de recente gebeurtenissen en op vraag van de president van de Republiek, is de commissaris-generaal van de federale politie Enrique Galindo, uit zijn functie ontzet", aldus Osorio Chong tijdens een persconferentie. Dit gebeurde om "de autoriteiten te helpen om op een goede manier snel en transparant een onderzoek te voeren".



Executies en folteringen

Op 18 augustus publiceerde de Mexicaanse nationale Mensenrechtencommissie een rapport waarin ze de federale commissie ervan beschuldigde in mei 2015 op een buitengerechtelijke manier 22 burgers te hebben geëxecuteerd tijdens een operatie tegen drugshandelaars in de staat Michoacan. Bovendien zouden agenten twee verdachten hebben gefolterd op de ranch. Daarnaast voeren de autoriteiten een onderzoek naar de mogelijke verantwoordelijkheid van federale agenten bij een gewapende confrontatie met burgers tijdens een manifestatie voor een hervorming van het onderwijs op 19 juni in de staat Oaxaca. Toen werden acht manifestanten doodgeschoten.



Zelfverdediging

De politie ontkent de beschuldigingen en verklaarde te handelen uit zelfverdediging. Mensenrechtenorganisaties uiten echter regelmatig kritiek over het excessief gebruik van geweld door de Mexicaanse politie. Volgens de Verenigde Naties maken de politie en het leger bovendien vaak gebruik van foltertechnieken.



Misdaadkartels

Michoacan wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste regio's in het land. De staat is onder meer de thuis van misdaadkartels zoals Los Caballeros Templarios Guardia Michoacana en Jalisco Nueva Generacion.